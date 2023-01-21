分析圈警告，德國在提供戰車給烏克蘭一事猶豫不決，可能是因為不願擔綱軍事領頭羊角色，而非基於實務考量，但這可能不利烏克蘭政府反擊俄國當局。

西方盟國於德國拉姆施坦（Ramstein）空軍基地舉行國防首長會議。法新社報導，今天在這場美國主辦的對烏軍援會議上，德國新任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）堅稱，德國政府並非猶豫不決，而是對相關裝備方面謹慎行事，其他盟邦也正在權衡利弊。

不過，德國政府正面臨烏克蘭及部分歐洲盟邦益發強烈的批評，因為德國未批准其他國家向烏克蘭當局提供德製豹2主力戰車（Leopard 2）。

德製豹2戰車被視為全球頂尖的主戰坦克之一，烏克蘭當局目前所用均為俄系戰車，多月來一直懇請盟友提供豹2戰車。

但德國對提供豹2給烏克蘭一事要不極其謹慎，要不就是對批准戰車輸出如履薄冰，顯然是擔心衝突升高。德國法律規定，使用豹2戰車的其他國家若要提供別國這款坦克，也需經德國同意。

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）歐洲安全研究員阿諾德（Ed Arnold）告訴法新社：「就西方迄今對烏克蘭的援助而言，現代主力戰車是拼圖中缺少的那一塊。」

阿諾德說：「他們（烏克蘭）已有火砲、防空系統、步兵戰車...但就突破俄羅斯防線而言，主戰坦克是關鍵。」

但分析師指出，德國阻止歐洲盟邦移交豹2並非基於重大的技術或實務障礙，而是因為德國在提供給烏克蘭武器一事不願當「出頭鳥」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本週在瑞士達沃斯（Davos）對美國國會議員強調此一立場，指稱如果美國也向烏克蘭提供M1主戰坦克，德國就會跟進。

阿諾德警告，在烏克蘭試圖發動反擊之際，德國延誤提供豹2恐使烏克蘭付出慘痛代價。