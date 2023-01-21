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農曆新年即將到來，除了可以好好放個長假之外，最期待的事情就是與家人們團聚！過年期間家家戶戶都會一起圍爐吃年菜，滿桌的好料，有各式各樣的豐盛料理，每道年菜也有不同的寓意，一邊跟家人聊著天，一邊開心地吃著年菜圍爐，就是過年最美好的事情！

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友「最討厭的五大年菜」和「最喜歡的年菜」，快來看看有沒有出現在圍爐桌上吧！

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No.5 蹄膀封筍、滷豬腳

蹄膀封筍是台灣常見的年菜，除了可以過壽、去霉運之外，還有吃腿庫補財庫的說法。而豬腳通常會呈現團狀，象徵著闔家團圓的意思，同時也代表著「大富大貴」，通常還會加入福菜、竹筍絲等，來代表福氣、節節高升。

但肥嫩嫩的豬腳，富有膠質的口感，卻被很多人認為「噁心，油的要命，到底誰要吃」、「根本吃不到膠原蛋白，只覺得吃到了很多油」、「小時候很愛吃，長大、老了真的就開始接受不了這種油膩的東西」，但也有不少網友認為是必吃的年菜，「超配白飯，我超愛、超好吃」、「必吃年菜啦！吉祥又好吃」。

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No.4 烏魚子

有非常多人都相當喜愛烏魚子，甚至被認為是年菜和喜宴上不可或缺的必備菜品，要價也是不菲，但卻有很大一部分的民眾並不喜歡烏魚子，就連會食用的人也大多需要配蘋果或是其他東西一起吃才不會顯得那麼「腥」。

有網友也指出關鍵點，「品質差或是不會處理真的就不好吃又很腥」、「烏魚子很看怎麼處理的吧」，也有網友直言，「一直以來都沒吃懂烏魚子，很貴，但又沒很好吃」、「烏魚子真的很乾然後又很鹹，反正我從來沒吃懂這個東西」「很貴的東西，但就是不懂，對我來說CP值不高」。

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No.3 雞湯

在過年家家戶戶團聚的日子，桌上總是需要有熱騰騰的湯品，而雞湯除了被當作補品，喝了補身又補氣之外，「雞」和「家」的發音一樣，因此又有「呷雞起家」的寓意，祈求來年的家運能夠昌隆，也有著「吃雞大吉大利」的說法。

雞湯會有胺基酸和蛋白質，能夠增強免疫力，但長期烹煮之下雞湯會呈現濃稠狀，讓許多網友相當不喜歡，「很油，真的超級不喜歡喝」、「湯頭真的很濃郁，但一直煮下去真的太濃郁會很想吐」、「有些到滾到最後真的好膩好噁心，尤其過年都很大鍋，要吃很多天…」。

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No.2 佛跳牆

「佛跳牆」是年菜必備料理，據說是從清朝光緒年間流傳至今，但由來起源眾說紛紜，有不少食材通常被放置在甕裡，裡面會有排骨、鵪鶉蛋、大白賽、蓮子，有些甚至會加入海參、鮑魚等名貴食材，之後再加入高湯和調味料悶煮而成，希望來年能有好兆頭。

但因為佛跳牆烹煮方式繁瑣，每位廚師的烹煮方式也不太一樣，因此不少人認為，「好吃跟不好吃的差很多」、「年菜的佛跳牆真的有夠難吃，無話可說」，也有不少網友認為佛跳牆食材太多，在長期烹煮之下會全部糊在一起，而有黏黏的口感，「煮到最後全部都會黏再一起，超可怕」、「有些佛跳牆裡面有芋頭真的超級無敵可怕，整個超軟爛」、「芋頭真的不該存在裡面...」。

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No.1 長年菜

在圍爐的時候一定會出現「長年菜」，長年菜具有長壽的含義，北部及東部大多都會使用芥菜（又稱刈菜），因為葉片特別大片，所以有長命百歲的寓意。另外，芥菜入口帶苦，但吃到最後會有甘美的味道，因此也象徵著苦盡甘來。而南部則是會使用比較小的帶根菠菜，在料理時須整株下鍋，吃的時候也不能切斷，必須一口將整株吃下，象徵長壽的意思。

但因為芥菜入口後帶苦，且需要一口塞進嘴裡，因此被許多人視為最討厭的年菜，「真的好苦，我根本吃不到甜味，在那邊騙，從初一吃到初七吃不完」、「歹吃，超苦又超難吃」、「我絕對不吃這道菜！」、「有夠難吃，而且還只能一口塞到嘴巴裡面，真的快噎到」。

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No.5 烏魚子

烏魚子是已孕雌烏魚的卵巢和魚卵的統稱，富含蛋白質、脂肪、維生素和礦物質，被堪稱為魚卵中的極品。在許多台灣人心中是過年闔家必備的餐點，在日本也被視為是三大珍饈，烏魚子也被許多人當作年貨禮盒首選之一，美觀又大方。

烏魚子不需要太多的調味，簡單烹煮就可以，因為本身的味道就很濃郁，濃郁的口感讓不少網友都相當喜愛「真的超讚，多貴都想吃」、「喜歡海鮮味的人超愛」、「配起司搭紅酒，根本就是神物」、「小烤一下配高粱，整個超頂、超讚」。

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No.4 鮑魚、九孔料理

被稱為「中華料理四大珍饈」之一的鮑魚，被不少人認為是過年必吃的年菜之一，與鮑魚有相似口感的九孔也受到不人喜愛，有些人也會在燉煮雞湯時，放進鮑魚提鮮，讓湯頭更加醇香濃郁，層次再提升，成為許多料理不可或需的食材之一。

不只能成為最佳綠葉，讓料理更好吃之外，鮑魚自己也能一支獨秀，清蒸和川燙都超可以，「鮑魚真的在料理中有畫龍點睛的效果」、「鮑魚單吃也好好吃，不論煎的、蒸的都好好吃」、「身為海鮮控，過年一定要有鮑魚和九孔之類的東西」。

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No.3 龍蝦料理

過年年菜就是要超澎湃，說到澎湃就不能忘記海鮮的存在，只要夠新鮮，不管是用煎的、清蒸還是放到火鍋裡面都超級適合，冷盤的龍蝦也讓網友笑稱「一看到冷盤龍蝦就是大場面，不是過年就是喜宴或是辦桌的時候有」。

龍蝦也讓網友大讚「過年就是要大嗑龍蝦，好好犒賞自己啊」、「新鮮的龍蝦真的不管怎樣都好吃欸，就連燙一下也是超愛」、「最愛的年菜絕對是龍蝦呀，平常比較少看到」、「涼拌龍蝦超讚，辦桌也會出現的菜色，一端出來就是過年感XD」。

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No.2 佛跳牆

佛跳牆雖然是大家最討厭的年菜第二名，但佛跳牆的擁護者也不少，豐富的用料加上海陸雙享的最高饗宴，讓佛跳牆成為許多人過年必吃的年菜之一。據說某文人吃過後，詩興大發，吟道：「壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」，因此有了佛跳牆的名稱。

佛跳牆不只有多種珍貴食材，還有著原名「福壽全」的寓意，成為年菜必備料理之一，「佛跳牆就是過年必備的年菜」、「佛跳牆真的只有在辦桌或是過年吃得到，名正言順的年菜XD」、「過年要有佛跳牆才有過年的感覺」、「吃起來還好，但真的就是必備」。

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No.1 圍爐火鍋

過年時，不少人都會準備一鍋熱騰騰的火鍋，不只超有過年圍爐的氛圍，還能放進各種自己喜歡的食材，滿足每一個人的喜好。在冷冷的冬天裡，一邊與家人圍爐暢談，一邊吃著暖呼呼的火鍋，不只暖胃更是暖心，吃火鍋絕對是過年最享受的事情之一！

除此之外，火鍋也能節省下不少煮菜備料的時間，讓大家都在過年好好休息，「火鍋不敗的年菜！方便又簡單，讚啦」、「過年就是要吃火鍋，不只澎湃，還超有圍爐的氛圍」、「火鍋就是簡單，但完全不遜色，可以說是必備的年菜了吧」、「全家圍爐就是要吃火鍋討吉利阿！」、「就算有很多年菜，沒火鍋就少一味」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月05日至2023年01月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『討厭年菜』和『喜歡年菜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧提供題目►https://pse.is/JW2G2加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！