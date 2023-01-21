明（22）日是大年初一，許多人會走春拜年，例如到廟宇拜拜與安太歲等，祈求一年能順利平安。命理師柯柏成提到，除夕當晚雖要守歲，不過大年初一還是要早起，雖然不用打掃，但可省下時間做其他事，對此分享3招初一開運法，不用花錢也能迎來好運。

命理師柯柏成在臉書粉專指出，大年初一最佳求神拜佛時間為「卯時」，也就是早上5點至7點，因為台語的「卯」意涵「賺到」，民眾不必除夕夜去廟門口搶插頭香，所謂的頭香指新年度的第一次上香，而且現在不少寺廟已無須燒香，誠心合十也是好彩頭，民眾在卯時前往自家附近的大廟、正廟拜拜，人氣越旺、香客越多的廟最好。

另外大年初一雖是祭祖重要日子，但不必趕著在清晨5點祭祖，可依照自己的時間安排，在家祭拜祖先牌位，或至先人的靈骨塔進香都行，跟祖先拜年或溝通就好，依照已故國學大師曾仕強教授指導，無論什麼事都能與祖先溝通，甚至是有些難以向神明啟齒的事情也可以，事先與祖先溝通最萬無一失。

最後除夕夜圍爐吃大魚大肉後，大年初一的第一頓飯，全家最好吃素食，因為「齋」與「災」同音，吃齋也意味著「吃災」，所以民俗上就有「年初一吃齋，勝過吃一年齋」的說法，表示將新的一年中各種災難吃掉，保佑全家平安。