今年農曆春節假期長達10天，情侶或夫妻免不了魚水之歡，照古人的說法，初一至初三不宜行房，原因在於這3天做愛會讓陰陽不調、傷元氣和影響整年運勢等，因此初四後是最適合「開炮」的日子。

據馬來西亞綜合媒體報導，以前的人非常重視農曆過年，春節期間做愛的時間也會特別講究，會刻意避開初一到初三。報導指出，因為每個月初一、十五是月廓虧空之時，月亮屬陰為陰虛，這時性愛恐會造成陰陽不調，要避免房事。

初二是回娘家的日子，以前交通不便，丈夫帶妻子回娘家舟車勞頓，若行房會傷元氣。

初三是農曆俗稱的「赤狗日」，易和他人有爭執，若夫妻在這天起口角會破壞整年和氣和運勢，加上初三也是傳說中的「老鼠娶親日」，為不破壞老鼠的喜事，這天通常會早早就寢，所以有一首過年歌謠歌詞是「初一早，初二早，初三睡到飽」。因此農曆春節最適合的日子是大年初四後。

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