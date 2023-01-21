過年另類人潮！高雄一名網友發現住家附近的「蝦皮店到店」店舖外在小年夜當天聚集約20、30人，全是為了趕在除夕休息前領包裹，超長排隊人潮讓網友笑說以為是群架鬥毆，留言「領發財金嗎」、「為了省幾十元運費，花超多時間排隊」、「今天不領，過完年才能領」。

有網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他在昨天（20日）小年夜時發現高雄市鳳山五甲地區善美路上一間蝦皮店到店竟聚集滿滿人潮，全是要領取網購包裹的人，疑似是因爲該店舖在除夕開始休息不營業，因此要領貨的人全擠在小年夜當日。

高雄一名網友發現住家附近的「蝦皮店到店」在小年夜聚集20、30人，全為了趕在除夕店休前領包裹，超長排隊人潮讓網友笑說以為是在群架鬥毆。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

只見照片中有約莫20、30人全聚集在蝦皮店到店的店舖外，場面浩大讓不知情的路人一度還以為發生群聚鬥毆事件，原po也發文笑說「夜深天冷，大家辛苦了」。

其他網友留言「為了省幾10塊，殊不知忘了時間就是金錢」、「説實話、每次看到使用蝦皮店取的人很厲害、願意花時間在那等」、「這是要取貨胰島素嗎？沒拿到會葛屁嗎？我要是看到這麼多人要拿，還不如回家洗洗睡改天再拿」、「看到這麼多人都在店外，有種感覺店員很危險的感覺」、「台灣人真的很愛排隊」、「領發財金嗎」。