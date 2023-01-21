資深媒體人兼知名作家蔡詩萍，近來接任台北市文化局長，稍早曬出與女兒蔡中冷親密的挽手照，先是感性表示：「女兒就要往十八邁進了」，接著加碼曬出抱著剛出生女兒的舊照，立刻湧入大批網友按讚朝聖，直呼根本是「女大十八變」。

蔡詩萍稍早曬出挽著女兒的合照，指出父女倆在小年夜拍這張合照，趁著女兒恩准「這張可以貼」時，趕緊貼出來免得她事後反悔，接著表示：「進入兔年，女兒就要往十八邁進了」，不免感嘆時光飛逝，回憶起當年女兒還小時，父女倆總在廚房玩著侏羅紀恐龍的探險遊戲，如今已經長得亭亭玉立，如同昂然搖曳迎向陽光的燦爛花朵。

蔡詩萍表示雖只是張父女合照，但女兒絕不會明白「一個老爸挽著女兒的心情，是多麼的複雜卻又單純之喜悅」，雖然不免為逝去的時光感到憂傷，但也因為女孩的燦爛笑容，加上神似媽媽的美麗，彌補心中些許落差，字句中不難看出滿滿的父愛。

蔡詩萍此篇PO文才發出短短幾小時，便吸引上千網友按讚朝聖，紛紛留言：「對前世的情人，深情款款」、「感覺可以想像婚禮上踩著紅毯的新娘跟老爸」、「喜歡詩萍大哥描寫對女兒長大後的爸爸情懷，真切而動人」、「女兒好漂亮。有女兒真的很幸福」、「女兒真的是爸爸上輩子情人」、「孕育這麼優秀美麗的女孩，是父母親滿滿的愛和辛勤付出」。