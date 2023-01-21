新莊宏匯廣場今年以「HANSA極地動物裝置展」打造全新購物空間，極地動物身影遍佈商場，逛街還能攝取動物科普知識。（新北市經發局提供）

新北市招商有成，持續以招商引資的方式，提升在地生活機能及便利性。為了迎接史上最長的10天新春年假，經發局特別彙整林口三井、淡水滬尾、新莊凱悅酒店等8大招商案春節優惠，消費還有機會抽雙人來回機票，歡迎民眾到新北走春、購物、吃美食，試試好手氣，喜迎金兔年！

經發局長何怡明表示，新北市府政府持續招商與相關政策鼓勵下，商場百貨及旅宿業如雨後春筍般進駐，不只豐富民眾的生活機能，也帶動當地的產業、就業機會及經濟動能。今年在農曆春節期間，經發局整理出已開幕的飯店與商場8大招商案的優惠活動，讓民眾在春節期間，到新北市踩點消費，喜氣洋洋過好年。

旅宿部分，新板特區的板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅-台北、台北新板希爾頓酒店2月28日前紛紛推出優惠好禮。板橋凱撒大飯店推出「金兔迎春」新春住房專案，入住送美味自助早餐、享27樓行政酒廊VIP禮遇及新年好手氣組（開運紅包、刮刮卡）；趣淘漫旅-台北則推出「泰有趣」住房專案，享板橋凱撒蓮花泰式餐廳雙人套餐、早餐買一送一優惠；台北新板希爾頓酒店今年特別與瑞士精品家電品牌「Stadler Form」與植物芳療知名品牌「約翰森林JOHNRAY」獨家聯名合作，預約「「浪漫香遇．住房專案」，即贈獨家限定「Lucy無線燭光水氧機」及「約翰森林JOHNRAY複方精華15ml」各1組，專案再贈Market Flavor悅．市集自助早餐兩客。

「淡水漁人碼頭福容大飯店」則推出高CP值的「兔年如意」二天一夜雙人假期專案，市景豪華客房11999元，加價1000元即可升等「海景豪華客房」或「露營主題房」，還贈送甜點禮盒及淡水達人遊程等豐富內容，搭配小資族群推出專案，1月20日(小年夜)、1月26日(初五)至1月28日(初七)訂房享85折優惠。新開幕的「新莊凱悅嘉軒酒店」也推出農曆新春專案，1月20日至29日住宿標準客房3900元起，預訂毛孩精緻假期，享標準客房優惠房價4446元起，讓毛小孩也可以享舒適的住宿環境。

榮獲第19屆財政部金擘獎肯定的「滬尾藝文休閒園區」，將捷金鬱金香酒店因應兔年推出「錢兔似錦-兔年住房專案」優惠，每人平均只要3685起，1月21日至25日（除夕至初四）入住加碼贈送禮萊廣場商品抵用券、兔年金好運抽獎券，獎項包含「日本航空桃園-東京成田雙人來回機票」、萬元住宿券等百項好禮。

提到走春行程就少不了新北最大百貨商場「新莊宏匯廣場」，匯集12個影廳、76個餐飲食品、超過300個品牌，還有日本獨家引進VR主題遊樂園。新莊宏匯廣場今年以「HANSA極地動物裝置展」打造全新購物空間，極地動物身影遍佈商場，逛街還能攝取動物科普知識。1月22至24日(初一至初三)當日只要消費888元，就送紅包1個，最大可獲得「星宇航空台北-亞洲」不限航點來回機票；期間還舉辦「高樁秀」、「鼓藝演進」及「布袋戲」等活動，購買虛擬遊戲設施VR Zone套票還可抽Home pod mini。

新店區的「DCC碧潭廣場」各專櫃相繼推出餐飲及生活用品相關優惠。澳洲Furi、英國Stantly Rogers、德國ELO等百件品牌廚具全面5折起獨家優惠；1月29日前往JINS眼鏡配眼鏡，即可抽6萬元大紅包。「秀泰生活樹林店」更是攜手日本LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」，於新春檔期推出獨家聯名商品、AR沉浸式體驗；另外推出「Good Luck兔You」活動，單筆消費滿1688元即可登錄發票抽「台北-日本來回雙人機票」等，活動只到2月5日止。「林口三井Outlet」除各專櫃推出節期優惠活動外，在戶外區中央廣場舉辦春節表演，1月22日(初一)太鼓演奏、1月23至24日(初二至三)魔術秀等精彩演出，讓遊客在逛街購物時也能感受熱鬧的節慶氛圍。

春節期間，新北市招商案推出多項好康，在這「兔吉利來」的美好時刻，希望新的一年「吐錢進來」，平安過節、快樂迎新春。各大招商優惠請洽新北經發局官方網站、「來趣新北金發局」官方粉絲專頁或各官方網站查詢。