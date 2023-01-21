無黨籍安南區議員郭信良突然在新營區豎立看板，引起地方揣測他將進軍立委。（蔡育輝提供／程炳璋台南傳真）

前台南市議長郭信良去年底議長之爭落敗後，近日動向受矚目，他在大新營區先豎立大型看板，最近又與國民黨議員蔡育輝聯名發10元紅包，令人引發聯想郭想進軍台南市第1選區立委，他21日未鬆口，對此事表達「笑一笑，祝大家新年快樂」。

郭信良為安南區議員，他的看板日前掛上新營區街頭時，已引起地方政壇一陣揣測他將進軍第一選區立委，當時他未正面否認。最近有民眾見到他到東山區跑行程，又領到郭信良與蔡育輝聯名的10元紅包，驚呼「郭信良要與國民黨合作選立委了嗎？」

郭信良未刻意強調發送與蔡育輝的10元聯名紅包，回應是過去例行性紅包發放，對是否投入立委選戰仍未鬆口，僅表示「笑一笑，祝大家新年快樂」。

儘管郭信良未表明政治動向，地方已傳的沸沸揚揚，蔡育輝表示，有收到郭提供的500份10元聯名紅包，並不表示2人會合作，他仍會支持國民黨自家提名的立委人選，若國民黨沒有推人選，他才會考慮。

蔡育輝曾在2020年代表國民黨參選台南市第1選區立委落敗，對是否再投入2024年立委選舉，他表示尚在觀望，將以國民黨總統勝選做最大考量。

台南市第1選區現任立委為民進黨籍賴惠員，現任台南市觀旅局長郭貞慧已表態投入黨內初選，現在又有郭信良的參選傳聞，率先成為地方政治話題。

蔡育輝認為參選立委是大選區，需要政黨力量支持，無黨籍的郭信良與民進黨籍立委陳亭妃是長期政壇戰友，陳亭妃一直以參選台南市長為目標，郭若參選便是強棒，等於先為陳亭妃2026年的台南市長選舉操兵，幫她測試在台南市第1選區的影響力。

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