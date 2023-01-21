「王海大隊」大隊長楊俊成在接受央視採訪時，背後就是殲-20隱形戰鬥機。（央視新聞截圖）

國防部歷來發佈的「解放軍軍機每日動態」，從來都看不到中共解放軍空軍殲-20隱形戰機的行蹤。但大陸官媒央視近日發布的一條新聞，證實殲-20不僅參與台海巡邏，而且多次穿過台海中線、更逼近台灣本島海岸線。

臨近春節，大陸央視最近在播放的《新春走基層》中採訪放軍空軍「王海大隊」，這是解放軍空軍首支整建制列裝殲-20戰機的作戰部隊。這支部隊之前曾在抗美援朝戰場上創下擊落擊傷敵機29架的戰績，進入新時代，這支部隊飛越巴士海峽、宮古海峽、對馬海峽，完成東海防空識別區常態化管控、「巡航台島」等一系列重大任務。

「王海大隊」大隊長楊俊成在接受採訪時表示：「當我駕駛戰機在座艙裡俯瞰祖國寶島時，我可以清晰地看到寶島整個的海岸線還有山脈，那一刻我心中是無比的自豪與驕傲。」

據陸媒「樞密院十號」觀察，楊俊成接受採訪時，背後就是殲-20隱形戰鬥機，這無疑更暗示了他在執行台海巡邏任務，駕駛的正是殲-20戰鬥機。

報導稱，其實早在去年8月解放軍舉行大規模「圍台」演習時，央視就披露了殲-20參演的消息，但並沒有直接證明殲-20出現在台海，「大概也是這個原因，台軍發佈的『解放軍軍機每日動態』裡雖然詳細到解放軍參與台海巡邏的各種機型和數量，試圖給外界一切盡在掌握中的印象，但其中從來都沒有出現過殲-20戰鬥機。」

報導稱，「如今楊俊成的這段表態不僅證明殲-20參與台海巡邏，而且已經穿過了所謂『台海中線』、逼近台灣本島海岸線！而台軍對此卻毫無察覺。」

報導認為，從技術上看，國軍的確沒有能力發現殲-20的行蹤，「目前台灣現役的對空探測雷達中，『鋪路爪』遠程預警雷達主要針對彈道導彈目標，美制『愛國者-3』反導系統的AN／MPQ-65雷達和台灣自研『天弓』防空系統的『長白』相控陣雷達，僅在理論上具備有限的反隱形能力，但並沒有進行針對性強化，實際探測距離存疑；儘管美國宣稱『最新的E-2D預警機將具備探測殲-20的能力』，但台灣空軍當前裝備的仍是老式E-2C『鷹眼2000』預警機；至於台灣自吹『F-16V戰鬥機的AN／APG-83雷達能遠距離發現殲-20』——那麼五角大樓還費大力為F-35戰鬥機配備昂貴的AN／APG-85雷達幹嘛？」

報導稱，國軍另一種理論上可能探測殲-20的雷達，是之前部署在澎湖的無源雙基反隱形雷達車。相比前面那些靠加大雷達探測功率「大力出奇跡」的對空雷達，這才是專業反隱形雷達，它是通過將雷達的發射機和接收機分開放置，增大探測到隱形戰機回波的可能性。

報導稱，「對於台軍這種雷達的具體性能，外界尚不得而知，但可以肯定的是，由於台軍自身沒有隱形戰機可供測試，因此該雷達的實際表現如何，恐怕台軍自己也心裡沒底。」

報導稱，更重要的問題是，隨著解放軍對體系化作戰的日益重視，殲-20隱形戰鬥機從來就不會單打獨鬥。之前美國空軍披露的「殲-20與F-35在東海相遇」，就特意強調了解放軍空警-500預警機與殲-20的默契配合。

印度《歐亞時報》稱，殲-20的戰場表現更類似於「狙擊手」，將利用隱形能力躲避對手探測，並消除對方的預警機和加油機等薄弱目標。「殲-20很可能配備了高度複雜的數據處理和傳感器系統，使它能從戰鬥機、無人機、預警機、衛星和電子戰部隊等其他友軍資產獲得數據。」