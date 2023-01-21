今年農曆春節假期長達10天，在新春團圓享受豐盛佳餚之餘，教育部體育署鼓勵民眾連假期間持續維持規律運動習慣，由體育署補助各縣市政府興建的30座國民運動中心，從大年初二(23日)起陸續開始正常營業，民眾可至住家附近的運動場館活動身體，維持良好的健康體態。

隨著疫情逐漸解封，許多民眾逐漸適應和病毒共存的生活，有積極規律運動習慣同時增強自身抵抗力及免疫力，民眾可以藉由適度的運動，讓身體有適應外在環境變化的能力，培養出健康好身體。

體育署近年來積極協助各縣市政府建構完善的全民運動休閒設施，提供全國民眾友善及優質的運動環境，而民眾可在春節期間多加利用全臺各縣市政府興建的30座國民運動中心，部分國民運動中心於春節期間，也推出優惠折扣方案及促銷活動，活動詳情請上各國民運動中心官網查詢。

更多的運動場館相關訊息可上體育署「全國運動場館資訊網」（http://iplay.sa.gov.tw），歡迎大家春節期間享受全家團聚及豐富美食之餘，也能一起來運動，讓新的一年有健康的身心迎接好的開始。