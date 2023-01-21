前大聯盟與中華職棒名將曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）最近在家鄉多明尼加的廣播電台Z101談到天使隊名將大谷翔平，他告訴自國的球迷說：「我認為大谷翔平價值5億美元，他是個大聯盟史上前所未有的奇才，他無所不能。以他投手的表現該拿2.5億美元，以他打者的表現可再拿2.5億美元。」

拉米瑞茲曾是美聯全壘打王、打點王，生涯最高紀錄為單季45轟（兩次），恐怖的是大谷去年就敲了單季46轟。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以單季62轟改寫美聯歷史紀錄，在MVP票選拿到28張第一名選票，兩張「跑票」的就是投給大谷翔平。賈吉最後的續約價碼是9年3.6億美元，平均年薪4000萬美元。

美媒ESPN引述球評與經紀人的看法，大谷翔平獲得4500萬美元以上年薪是合理的，考量到合約長度，有可能是8年4億美元、10年4.3億美元、12年4.8億美元，預計可打破「神鱒」卓奧特（Mike Trout）12年4.26億美元的最高價合約紀錄。

大谷翔平新球季獲得加薪至3000萬美元，天使隊計畫留著他直到合約結束，不會將他交易。然而大谷去年說過，他很不喜歡一直輸球，「我們有一次14連敗，所以我對這個球季不太滿意。」