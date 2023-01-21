高雄市環保局持續守護民眾的環境。（環保局提供／林瑞益高雄傳真）

民眾在春節前夕清理廢棄物，後續處理是環保局清潔隊及焚化廠每年工作的重頭戲。高雄市環保局長張瑞琿在今（21）日至左營、鹽埕、三民西區清潔隊、仁武焚化廠及中區資源回收廠，視察垃圾清運及焚化工作，準備禮品慰問大。

高雄市4座焚化廠全年24小時無休處理高雄市民生垃圾，春節期間每日也有派人輪班堅守崗位，加緊處理進廠垃圾；除夕前1周（1月14日至1月20日），統計民生垃圾清運量平均為每日2394噸，較平常時間每日1782噸，多了大約1.34倍。

此外，受新冠肺炎疫情的影響，各區清潔隊除原本清掃道路、垃圾收運、資源回收、側溝清疏等工作外，又增加了高風險場域的防疫消毒、口罩稽查及防疫垃圾的清運督導工作，工作量相當大；為了提供民眾更好的生活環境，垃圾清運、焚化及環境衛生工作不斷持續加強。

高雄市環保局長張瑞琿說，環保局已全局動員將年終大掃除產生的廢棄物與大型家具在除夕前清運完畢，4座焚化廠也持續加強處理垃圾，會讓所有的民眾在過年期間有一個舒適的生活環境。

環保局也籲請民眾從日常生活習慣的改變做起，例如隨身攜帶保溫瓶、保溫杯，減少一次性器皿的使用，能夠降低天然資源的開發，減少碳排及垃圾量，此將改善生活環境。