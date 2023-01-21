農曆新年來臨，家家戶戶都準備豐盛年菜，要和家人團聚享用，不過吃美食的同時也要顧及健康。營養師楊斯涵列出各式年菜的熱量排行榜，其中熱量最高的是炸年糕412大卡，第二名蹄膀筍絲331大卡，第三名則是東坡肉302大卡。

楊斯涵在臉書粉專發文，列出各式年菜的熱量排行榜，以100公克為單位，熱量由高至低依序為炸年糕412大卡、蹄膀筍絲331大卡、東坡肉302大卡、傳統年糕262大卡、梅干扣肉236大卡、紅豆年糕231大卡、蒸發糕231大卡、煎蘿蔔糕227大卡。

楊斯涵指出，排行第一的炸年糕屬於高油脂、高澱粉食材，可以酌量食用或選擇蒸年糕、蒸發糕或煎蘿蔔糕，熱量比起來減少許多。至於第二和第三名的蹄膀、東坡肉都屬於高脂肉類，建議可以改成以海鮮類為食材的年菜，像是清蒸魚、海大蝦、干貝等，熱量都比較低。

而骨科醫師陳鈺泓也發文表示，過年回家一趟就算自己不想吃太多，也難免會被長輩餵食，導致年節過完，體重也跟著胖了一圈，因此他分享健康吃年菜的5個撇步，讓大家年後體重不NG，不用為了減肥而苦惱。

▎吃足高纖維蔬菜

過年大魚大肉，如果沒有吃夠足夠蔬菜，容易產生便秘問題，因此要多補充蔬果，幫助排便順暢。

▎低油烹調

年菜烹調選擇以低油為佳，建議採用燉煮、清蒸、燒、滷、烤、涼拌等，避免高油的烹調方式。

▎低脂肉更健康

可以使用低脂的豆製品、魚蝦、海參、雞肉、牛腱肉或腰內肉，取代高脂的肥肉、內臟、豬腳等。

▎低鹽調味

用新鮮食材大蒜、蔥、香菜等，取代人工醬料，像沙茶醬、豆瓣醬、番茄醬等。

▎減少加工品

加工食品在製作過程中會加大量鹽份，容易使身體鈉超標，並吃入過多化學添加物，例如甜不辣、香腸、臘肉、烏魚子等。

▎飲料選無糖

含糖飲料可能導致血糖升高、血脂升高及脂肪累積，可以選擇無糖茶飲，像是富含兒茶素的無糖綠茶。