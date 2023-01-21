今（21）日是除夕夜，高公局表示，今日上午國道發生3起車禍，最嚴重造成後方車流回堵2公里，上午壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、南屯至王田，其他路段行車都順暢，預判今日下午重點壅塞路段是國5南向南港系統-頭城等路段，預估下午4時後才紓解，提醒用路人多加注意。

高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、南屯至王田，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局說，預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段會持續塞到下午4點，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。高公局提醒，為避免塞車分散車流，南北長途走國3及台61、短途不要上國道。

另外，今上午10時28分於國1南向188公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵1公里；10時51分於國1南向183.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里，11時00分於國1南向196.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於上午11時04分排除，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流。