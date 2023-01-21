中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增2萬0773例本土個案及305例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周六多624例，增加約3.1%。

指揮中心表示，今日新增之20,773例本土病例，為9,583例男性、11,182例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(4,405例)，高雄市(2,442例)，桃園市(2,416例)，臺中市(2,391例)，臺北市(2,207例)，臺南市(1,709例)，彰化縣(926例)，新竹縣(570例)，苗栗縣(550例)，新竹市(419例)，屏東縣(419例)，雲林縣(404例)，基隆市(365例)，宜蘭縣(337例)，南投縣(286例)，嘉義縣(236例)，花蓮縣(209例)，嘉義市(186例)，金門縣(120例)，臺東縣(112例)，澎湖縣(55例)，連江縣(9例)。

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為22例男性、11例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月13日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於今年1月6日至1月18日。

指揮中心指出，今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，未接種新冠疫苗，12月26日快篩陽性通報確診，12月29日因發燒，呼吸喘至急診，檢查有肺炎，當日住院使用瑞德西韋及類固醇等藥物治療，1月4日因呼吸窘迫轉入加護病房使用呼吸器，住院期間併發急性腦中風，雖緊急接受動脈內血栓移除術仍不幸病況惡化於1月16日過世，死因為新冠肺炎併急性呼吸窘迫症候群、急性缺血性腦中風併腦水腫。

指揮中心說明，今日新增305例境外移入個案中，為167例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月21日至今年1月20日。