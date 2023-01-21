汐止區康誥坑溪畔精心布置燈飾。（新北市農業局提供）

「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」已於日前開幕點燈，即日起至3月，想賞櫻的民眾都可來新北市欣賞天降「粉紅花雨」美景，感受浪漫氣息！新北市農業局長李玟提醒賞櫻的民眾，可搭乘大眾運輸前往賞櫻，想知道更多新北市各地的櫻花花況。

農業局表示，汐止區康誥坑溪兩岸，河岸旁的步道平緩、溪畔與兩側櫻花交映的美景，美不勝收。今年汐止區公所與里辦公處，於康誥坑溪畔精心布置燈飾，2月12日前讓民眾能近距離在夜間欣賞「溪澗夜櫻」，歡迎前往賞櫻、拍照和打卡。

另外1月28日，也將舉辦新春賞櫻慶元宵活動，與民眾一起同樂，增添年節元宵歡慶氣氛，邀請民眾到新北市來旅遊賞花，感受新北市的美麗與活力。

李玟表示，想知道更多新北市各地的櫻花花況，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站，或在FB「賞花快報」粉絲團按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況及活動資訊。景觀處將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家。