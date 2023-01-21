新年到，民眾瘋買彩券、刮刮樂試手氣，台彩也公布1項有趣統計，若以去年500萬、千萬及億元得主的面相進行歸納，發現高額獎金的中獎人，有額頭高、蒜頭鼻、小眼睛、小嘴及薄唇」5大共通點。

台彩去年一共開出411注逾500萬高額獎金的獎項，其中398名得獎人完成領獎，依照匿名問券進行分析，發現億元獎項得主有77%都是男性，主要分布在40至49歲，千萬獎項也以40至49歲區間最多，500萬獎項則主要集中在50至60歲區間。

若以面相進行分析，億元得主的眉毛傾向為長眉和濃眉，其他獎項則以一字眉、淡眉為主；眼皮方面，億元中獎人以雙眼皮為主，其他獎級的中獎人則以單眼皮為多數；耳朵方面，億元中獎人以小耳為主要特徵，其他獎級則以招風耳為主。

不過，如果不論獎金級距，億、千萬、5百萬獎項的中獎人面相都有「額頭高、蒜頭鼻、小眼睛、小嘴及薄唇」等5大共通點。此外，在血型上，億元與千萬中獎人的最多是O型，其次是A型，5百萬得主則是O型與B型最多。