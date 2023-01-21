法務部行政執行署自前年11月起截至去年12月，執行酒駕罰鍰專案，累計有效執行件數1萬2497件，有效執行3億998萬5060元，包括全部繳清、分期繳納、查封財產等情形，為來將持續擴大強力執行是類案件，展現政府貫徹公權力、遏止酒駕的決心。

行政執行署表示，適逢年末春節期間，民眾尾牙聚會、餐敘，酒後駕車機率增高，為防止酒駕肇事，並落實「酒駕零容忍」政策，去年12月20日起至今年1月11日止，實施新1波強力執行酒駕罰鍰案件專案，對欠繳總額20萬元以上之酒駕或拒絕酒測累犯的民眾，列為優先強力執行對象。

新北分署辦理新北市永和一家知名鮮肉包店朱姓民眾，酒駕及無照開車等交通違規總計滯欠59萬餘元，被移送新北分署強制執行，雖多次通知仍不出面處理，經拘提到案後，辦理分期繳納。士林分署一位家住南港區從事油漆工作的李姓義務人為拒絕酒測之累犯，2次總計遭裁罰54萬元，期間僅繳納18萬元即未繼續繳納，該所將餘款36萬元移送士林分署執行，經查封其房屋持分後，辦理分期繳納。

行政執行署表示，將持續強力執行酒駕罰鍰案件，並呼籲民眾於年末春節期間尤應遵守交通規則，開車不喝酒，喝酒不開車，共同維護行車安全，過個平安愉快的春節假期。