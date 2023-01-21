曾在30分鐘內擊落4架米格機的美老兵威廉斯（Royce Williams）

早在阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）出生前10年，威廉斯（Royce Williams）就已經是真實世界中的「捍衛戰士」了。

據CNN新聞網20日報導，在1952年一個凜冽11月天，他擊落了4架蘇聯戰機，成為超過約50年都無人聽聞的傳奇人物。而就在這周五，97歲的海軍前飛行員威廉斯在加州獲頒海軍十字勳章（Navy Cross）。

海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）周五說，在看過所有升級頒獎的提案中，威廉斯的案子脫穎而出，並強調，他的表現實在超凡入聖，甚至逼近獲得更高勳章的標準。「自由的代價並不低，」他說，「它來自一切曾經，並持續在現今部隊中服役者的犧牲。」

30分鐘擊落4米格機 美老兵怕引爆三次大戰藏密半世紀

1952年11月18日那天，威廉斯駕著F9F「黑豹」（Panther）戰機，在韓戰執行任務。他從美國航母「奧里斯卡尼」號（USS Oriskany CV-34）上起飛，而當時在東海執行任務的，還有另外3艘航母。

當時27歲的威廉斯和另外3名戰機駕駛奉命在朝鮮半島北端上空執行戰巡任務，而東北方就是支持北韓的蘇聯。由於執行戰巡任務的帶頭戰機出現機械問題，於是和僚機返航，只剩威廉斯及僚機執行任務。但令他們大吃一驚的是，7架蘇聯米格（MiG）-15戰機竟朝他們飛來。