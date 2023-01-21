聯合國機構指出，一支由3輛卡車組成的車隊今天首度將援助物資運到烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的蘇勒答爾（Soledar）附近，提供約800人使用。

聯合國正試圖加強前線援助，這是第一次運送援助物資到當地。

路透社報導，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人萊克（Jens Laerke）說，這批物資包括糧食、飲水、衛生用品和藥物，已於今早在烏克蘭政府控制的地區卸貨。

俄羅斯和烏克蘭部隊一直在烏東地區激戰，日前俄國宣稱奪下蘇勒答爾。萊克未說明這次物資運抵的確切地點，僅說車輛是從第聶伯羅巿（Dnipro）出發。

萊克說：「當地群眾亟需援助，所以我們真的很高興車隊能抵達。」他沒有詳細說明聯合國人道事務協調廳如何確保車隊安全，僅說事先已通知衝突各方。

他表示，聯合國人道事務協調廳正嘗試派遣更多援助車隊到接近前線所在，預期接下來幾天還有更多車隊啟程。