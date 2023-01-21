「錢兔無量大白菜元寶捲」，做成金元寶的造型，有招財的好意頭。（新北市動保處提供）

兔來運轉牛肉南瓜派南瓜富含大量β-胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素，具有抗氧化等功能。（新北市動保處提供）

農曆春節來臨，親朋好友相聚圍爐好不熱鬧，寵物身為家中的一份子，為讓寵物吃得健康安心，新北市動保處特別與毛寶貝生命教育園區鮮食課程講師陳蓁，設計在家裡就可以做的「兔吉利來」毛寶貝專屬美味年菜，飼主可以親自把關食材才能讓毛寶貝吃得開心又健康，安心過好年。

動保處表示，過年期間滿滿一桌年菜，有些飼主總會捨不得寵物渴望的眼神，偷偷塞給毛寶貝一口，但寵物的和人類的生理構造及代謝情形有所差異，高油脂高鹽分的年菜往往造成寵物腸胃不適，今年與陳蓁共同推出2道在家裡就可以做的毛寶貝年菜食譜，營養滿分無負擔，也圖個好彩頭。

「錢兔無量大白菜元寶捲」，先將鮭魚放平底鍋煎至2面焦脆熟透後取出放涼，將大白菜葉洗淨燙熟後取出放涼，雞腿肉丁炒熟後加入南瓜丁及綠花椰菜悶熟，取適量餡料置於大白菜葉中，以包春捲方式包捲起來，最後撒上少許芝麻，飼主也可以做成金元寶的造型，有招財的好意頭。

「兔來運轉牛肉南瓜派」，先將牛絞肉以少許油炒熟，以及南瓜蒸熟後拌成泥，將牛肉跟南瓜泥加入兩片吐司中以碗定型，最後以平底鍋稍微煎過。

動保處指出，兩道年菜中的南瓜富含大量β-胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素；雞腿肉跟牛肉中富含蛋白質等營養素，盡量以食物原形呈現，少油少調料，讓毛寶貝吃得安心又健康。

動保處獸醫師呂信璋表示，過年圍爐給毛寶貝加菜，食材方面建議選擇天然，料理以川燙或蒸煮不加調味料方式，並適量添加蔬菜水果等，例如花椰菜、大白菜、地瓜、青椒、胡蘿蔔、蘋果、香蕉，確保寵物攝取充足的營養元素。同時應避免高油脂及高鹽份，食材挑選更要避開動物禁忌食材，像是洋蔥、蔥、大蒜、辛香料、酒精等食材可能造成毛寶貝嘔吐、腹瀉、血尿、休克。

動保處表示，飼主與家中寵物共度佳節，替毛寶貝加菜時，要特別注意飲食問題，過鹹過油的飲食應盡量避免，小心會引起毛寶貝內科相關代謝性疾病，如胰臟炎、腎臟疾病等。

此外，飼主自己DIY準備寵物年菜，不僅能增進寵物與飼主間的互動，也能親自把關食材，讓毛寶貝吃得健康安心，歡度春節假期。動保處在毛寶貝生命教育園區不定期開辦許多有關毛寶貝鮮食課程，並聘請老師現場示範教學，製作適合毛寶貝的健康料理，共同守護毛寶貝健康。