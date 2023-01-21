除夕夜依照傳統要返鄉團圓，婦產科名醫蘇怡寧表示，一名孕婦不想回南部過年，希望他能開立診斷書，蘇怡寧認為過年就是要休息，孕婦保持舒服狀態很重要，立刻開診斷書，此舉讓其他醫師、女網友狂讚，「太貼心」。

蘇怡寧今（21）日在個人臉書粉專指出，有位孕媽咪因為不想回南部過年，特別在門診請他幫忙開診斷書，蘇怡寧二話不說替她開立，「過年期間是用來休息的，自己找到覺得舒服的狀態最重要。」

貼文引發不少醫師回應，包括輔大醫院家醫科醫師許書華、奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金和北市聯醫忠孝院區肝膽腸胃科醫師陳昶宇等。許書華表示，「蘇媽媽對女人的心聲感同身受」；陳志金說「孕婦不宜舟車勞頓、宜睡覺睡到飽、安太座活動可適度進行」；陳昶宇則是稱讚蘇怡寧「老師太棒了」。

其他網友也大讚，「好貼心的蘇醫師」、「好人一生平安」、「原來有這招啊」、「功德圓滿，好人一生平安」、「醫囑：忌回南部」、「原來診斷書還可以這樣用」、「幫她開往後的10年份吧！超感謝你」、「真是好醫生」、「蘇醫師好能體諒孕婦的心情喔」、「我也要去掛門診，但太晚看到了來不及」。