推動公辦都更是新北住都中心的重要使命，去年中心「化不可能為可能」，讓近年產權最複雜公辦都更案向前跨出一大步，順利完成大陳更新單元3的招商、選配，並即將進入審議尾聲。今年更進一步，大陳地區居民期盼已久的更新單元1、4，預計今年2月招商，最快年中與興建廠商簽約。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，推動大陳更新單元1、4重建是中心今年首要任務，範圍內現有住戶合計近660戶，基地面積高達8400多坪，多數建物屋齡逾40年，屋況殘破老舊、增改建情形嚴重。中心積極整合地主，目前單元1、4參與都更意願均達9成；同時為保障地主權益，去年已完成全區逐戶建物測量，陸續請住戶確認測量結果，至今近8成住戶皆完成測量結果確認，降低了招商不確定性，有助於後續審議更加穩定。

錢奕綱指出，住戶的積極參與突顯大陳地區居民迫切期盼都更，且期待未來完工後，能加強建物耐震強度及防災安全性，透過整體性的環境規劃提升居住品質。