桃園永豐雲豹職業籃球隊歡慶「迎春豹喜」農曆新年，在球團舉辦尾牙感恩活動之際，特地邀請陣中四位洋將一同體驗台灣傳統彈珠台特製版遊戲及過年必備戳戳樂，讓這些飄洋過海的洋將們提前感受台灣年節圍爐氛圍。

雲豹球團籌備「有種來圍爐」特別影音企劃，邀請本土球員鄭瑋、陳孝榕搭配陣中戴維斯(Deyonta Davis)、霍華德(Dwight Howard)、拉佩塔(Adam Lapeta)及艾夫伯(Michael Efevberha)組隊來PK特製版彈珠台遊戲，洋將們各個直呼有趣且玩得非常投入，甚至進入延長加賽好幾輪才驚險分出勝負。

獲勝隊伍也獲得過年必備「戳戳樂」，並且分享出來讓每個人輪流體驗開獎樂趣，霍華德拿到養傷調整中的射手杜譽城球衣鑰匙圈，而艾夫伯則交給女兒體驗，巧合地收穫坐在一旁的鄭瑋球衣鑰匙圈，超可愛互動融化在場來賓的心。

度過上半球季迎接過年，霍華德除了向球迷拜年外仍心繫戰場，期待下半球季贏得更多賽事，團隊打出更好的表現，至於曾在中國CBA征戰的艾夫伯則說，知道農曆年是代表團聚與感恩的節慶，家人聚在一起享用美食、度過愉快時光。

歡度年節假期，雲豹商城也特地規劃「BAG兔U福袋」即將在大年初一限量販售，最大獎為霍華德親簽球衣、貳獎為霍華德親簽抱枕、參獎為主場特S區門票2張，邀請球迷朋友前往雲豹商城購買，在新年抽出好運勢！