一名網友稱小年夜時點串燒外送，等了1個半小時送達後，她發現串燒「全被咬過」幾乎剩下一半，她說當場看到外送員放在外送區後，她就馬上去拿，因此不可能是被其他人或動物吃掉，店家本身就有食材，也不會吃顧客的，因此外送員嫌疑最大，目前已向客服投訴；照片曝光引起網友熱議。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她在小年夜這天點外送，等了一個半小時後發現送來的燒烤串「被偷吃」，質疑就是遭外送員偷吃的，照片中香腸串被咬掉一大口，烤肉串甚至只剩下一小口，其餘是雞心被咬掉一顆，她怒批「真的很餓我可以請你吃，但不要欺負孕婦嘛，我很餓」。

該網友說餐點一送達，她就馬上去拿，她眼看外送員送到，因此不太大可能是其他人吃過，而店家每天處理這麼多食材，也應該不會吃客人的，因此嫌疑最大的就是外送員，「不要再說是不是被管理員或保全或鄰居或狗狗貓貓吃的，我就說我是（餐點）到了馬上拿的」；目前他已經向外送平台反應未獲回應。

其他網友留言「這真的好離譜」、「反應後可整筆退費」、「是以為咬一口沒有人會發現嗎？」「到底是多餓多窮，這絕對爛咖」；不過也有人認為「既然這麼肯定是外送員吃的，怎麼不報警？」「這...我不覺得外送員會偷吃，更別說吃這麼明顯耶」、「幹嘛咬剩一口留底給買家看？」