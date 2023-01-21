勇士總教練科爾（Steve Kerr）談論聯盟的例行賽賽程，對於讓球星輪休一事，他也自覺愧對球迷。科爾對美媒《The Athletic》說：「我為球迷感到難過，他們買了票，卻沒有看到他們想看的球員上場，這是這個行業殘酷的一面，這就是我為何要持續呼籲改成72場例行賽的原因。」

21日例行賽對戰騎士，勇士一口氣輪休了柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、克雷湯普生（Klay Thompson）、威金斯（Andrew Wiggins），最終勇士仍以120比114獲勝。勇士的主力幾乎都沒上場，雖然這是騎士的主場，但是球迷買了票看不到完整的陣容，相當於權益受損。當然也有些球迷習慣了，比如快艇「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard）因為休兵過於頻繁，被戲稱為「當今唯一的兼職NBA球員」。

科爾對《美聯社》說過，把現在的82場例行賽減少10場，球員就可以大大減輕負擔，也不必一直輪休了。騎士總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）也是這麼想的，「我知道有些人每年只去看一場比賽，球星沒上場會很難受。」不過畢克史塔夫堅持輪休有其必要，「有些人可以打15年，有些人20年，你讓他們每季少打5場，他們最終可以多打5年，在長遠來看，這對球迷還是值回票價的。」