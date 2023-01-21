小甜甜日前發文指控老公宋先生家暴，更揭發「藝起發光」協會的宋逸民等人，除了阻止驗傷之外，更要求她原諒老公的誇張行徑，如今夫妻倆已經撕破臉準備打離婚官司，昨（20）日她在IG限動分享與同劇演員放煙火的影片，短短幾句話道出近來心聲。

小甜甜昨（20日）在IG限動分享與《市井豪門》演員放煙火的影片，只見煙火在夜空中綻放顯得格外燦爛，雖然一行人背對著鏡頭，但只見眾人不斷晃動手上拿的仙女棒，還不停搖擺身軀，不難看出心情相當雀躍，而小甜甜也寫下新年願望：「2023壞事去，好事來，新年快樂」，雖然沒有明說何事，但明眼人都看得出來是在指近來鬧出的離婚風波，但也不改搞笑風格，自嘲是：「背影殺手」。

小甜甜在IG限動發文吐露心聲。（圖／riva0913 IG）

小甜甜先前與老公宋先生決定打離婚官司，不過原定召開的調解庭，由於兩人請假皆未出席，對此，小甜甜經紀人表示，不太清楚為何改期，但一切已進入司法程序，更強調未來不會再對此事做任何發言，而這場調解庭預計延至年後才會再次開庭，日前一度傳出夫妻倆將「破鏡重圓」，對此傳聞，小甜甜則是發文反駁，並且強調「真相終究只有一個！事實也終究就是事實！我想離婚的決心並無改變」。