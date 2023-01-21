春節期間，彰化市5條垃圾清運路線。彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

除夕最後忙碌階段，掃帚、笨斗過年也都要休息了，清潔垃圾回收車一輛又一輛，駛過大街小巷，到下午準備圍爐，已經有許多隊員準備出年前的最後一趟車，彰化市長林世賢表示，表示當其他地方都在年節期間停收垃圾時，彰化市清潔隊還是有為市民朋友們準備了春節清運路線，從初一到初四，他們辛勤的身影一直都在。

彰化市長林世賢一大早來到回收場，感謝清潔人員的辛苦付出，才讓大家有乾淨、清爽的環境，表示最近家戶都在除舊佈新，垃圾量很多，當垃圾或回收車滿載時，車子就需要回去清空再回來接路線。所以等候的時間會比較久。

林世賢謝謝清潔弟兄姐妹們在年假期間，為城市的清潔持續付出極大的貢獻，呼籲見到他們忙錄的身影，請不要害羞，大聲向我們辛苦的清潔隊員們說聲「新年快樂」、「謝謝」、「辛苦了」吧！

彰化市公所表示，初一到初四，一般垃圾車停止清運，五處定時定點垃圾收集處，仍維持運作，上午收集時間是6：30至8：30，分別是彰化市中正路2段(彰安國中前)、彰化市仁愛東街17號、中興路(南郭國小對面)、一德南路(台鳳社區入口旁)、三民路（彰化市兒童公園旁）。

春節期間五條垃圾清運路線，從上午10：00起循線收集，請看參考附圖。初五早上9點清運、初六回復正常清運。