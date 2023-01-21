九合一大選結束後，藍綠雙方目前焦點已轉到2024總統大選的潛在角逐者身上，而在副總統賴清德當選民進黨主席之後，也將放眼2024總統大位，至於國民黨人選目前則尚未確定。而國民黨新北市議員邱烽堯今（21）日就在表示，「面對2024這場重要選戰，盼韓國瑜繼續帶動國民黨士氣」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，連任四屆的新北市議員邱烽堯表示，在九合一選舉時，韓國瑜全台跑透透幫忙輔選，在勝選之後又隱身從事公益活動。邱烽堯也坦言，對於韓國瑜的下一步其實可以靜觀其變，但不論為何，都希望韓國瑜在2024能幫忙國民黨。邱烽堯強調，在這次九合一選舉，有韓國瑜到場的地方，還是有很多死忠韓粉出現支持，讓整體輔選成功的機率非常大。

該份報導更指出，邱烽堯認為，從九合一選舉的結果來看，在經過韓國瑜的輔選之後，不論是縣市長選舉或縣市議員選舉，當選機率都增加非常多，韓國瑜的魅力還是非常高。因此在國民黨面對2024的選戰，邱烽堯也希望韓國瑜能夠帶動國民黨的士氣，讓國民黨能夠旗開得勝，能夠重返執政。