台北市長蔣萬安（左）除夕下午前往聯合醫院慰勞醫護人員。（陳薏云攝）

農曆除夕台北市長蔣萬安不停歇，下午前往醫院慰勞醫護人員，而談起今年安太座的紅包金額，蔣萬安曖昧笑稱「心意最重要」，蔣也透露太太石舫亘預產期是一月底，也是在春節期間。因此可能會誕下兔年春節寶寶，再添一樁喜事。

台北市長蔣萬安（中）21日慰勞衛生局及聯醫同仁 ，並且一一垂詢美沙冬門診的駐診醫生。（季志翔攝）

蔣萬安今下午先前往衛生局以及檢疫所慰問，隨後抵達聯合醫院中興院區，晚間則會返家與家人團聚吃年夜飯，而蔣受訪被問及初三、初四皆無行程，是不是要陪太太待產，蔣萬安表示，其實都還是有一些行程，從初一、初二都是滿滿的，到各地宮廟去參拜，跟市民朋友拜年，接下來整個春節期間都盡可能地希望民眾享受到順暢的交通，不管是交通疏導、治安維護市府都會特別上緊發條，堅守崗位。

至於過年安太座的「價碼」，蔣萬安則笑稱，過年除了安太歲，安太座也很重要，價碼部分「心意很重要。」談起太太的預產期，蔣萬安透露，預產期在一月底，所以也在春節期間。

另蔣萬安也說，這次陪太太回娘家的時間，要看一下行程，加上太太娘家是開飯店業，過年期間也會比較忙碌，過往都是大概等春節比較沒那麼忙的時候，才會陪太太孩子回宜蘭，看看岳父岳母，今年也要看整個行程狀況。