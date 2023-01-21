阿米朗本賽季已為紐卡索聯攻進了9球（圖片來源︰達志影像）

英超近況十分之好的紐卡索聯周六作客近況差勁的水晶宮目標全取3分，延續自2022年起的凌厲走勢。本場首選不讓分紐卡索聯勝，也可考慮大小[主隊]小1.5甚至0.5。

【足球-英超】[紐卡索聯 @ 水晶宮][01/22 (日)01:30] [編號 569]

紐卡索聯是英超近期成績最好球隊之一，自去年9月初聯賽敗給了利物浦之後，聯賽已經連續10場不敗，期間成績是7勝3平。球隊聯賽19戰10勝8平1敗得38分排名第四，落後榜首兵工廠9分。

紐卡索聯最厲害的是防守，球隊跟兵工廠同樣是聯賽只曾1敗，是本賽季英超敗陣場數最少的球隊，19戰只丟了11球更是英超最少的。目前在聯賽只曾有曼城和利物浦，在紐卡索聯身上取得超過1顆的進球，所以長期選擇紐卡索聯對手進球數是小於1.5甚至0.5，幾乎是站在不敗之地。

進攻方面，紐卡索聯攻進了33球目前英超排名第六，足見其守強於攻的特性。其中巴拉圭中場米格爾·阿米朗 Miguel Almirón 最令人驚喜，本賽季已攻進了9球。

相反水晶宮則是英超近況不好的球隊，最近6場聯賽1勝1平4敗，而當中敗陣的4場，均是無法取得進球。紐卡索聯防守穩固，水晶宮攻力差勁，本場首選不讓分紐卡索聯勝，也可選擇大小[主隊]小1.5，甚至0.5。

推薦︰ <足球>569 紐卡索聯 @ 水晶宮 不讓分/紐卡索聯勝、大小[主隊]小1.5、0.5。

缺少了卡塞米羅的紅魔鬼防守力被削弱勝算大減（圖片來源︰達志影像）

周日英超大戰，榜首兵工廠FC主場對第三位的曼聯。兵工廠如果能夠擊敗曼聯，雙方差距將增至11分，除了鞏固榜首優勢外，更可直接摧毀對方的爭標夢。本場首選不讓分/兵工廠FC勝，也可選擇大小[客隊]小1.5、0.5。

【足球-英超】[曼聯 @ 兵工廠FC][01/23 (一)00:30] [編號 574]

兵工廠聯賽18戰得47分排在榜首位置，領先第二位曼城5分以及第三位曼聯8分，而且比曼城、曼聯還打少了1輪的比賽，故此兵工廠只要本場擊敗曼聯，基本上就可結束紅魔的爭標夢，故此主隊戰意絕不成問題。

兵工廠目前為止聯賽只曾1敗，就是季初敗在曼聯腳下，故此本場可說是仇人見面。何況兵工廠近況出色，「聖誕快車」賽程4戰3勝1平。巴西前鋒「耶蘇」Gabriel Jesus 在世界盃期間受傷要長期休戰，幸好自家培訓的 愛德華·恩凱蒂亞 Eddie Nketiah (2球) 和 翼鋒 布卡約·薩卡 Bukayo Saka (6球)表現令人滿意，暫時擔起了進攻的責任。隊長 馬丁·奧德加特 Martin Ødegaard(8球)更擔起了進球的責任，本賽季也攻進了8球。「耶蘇」缺陣的影響，似乎沒有當初想這麼大。

至於曼聯，則是近期英超狀態最好的球隊。紅魔鬼聯賽19戰39分排名第三，落後兵工廠8分，如果真的要爭標，絕對不容再失。紅魔鬼周中作客被水晶宮完場前賽和1:1，各項賽事7連勝走勢結束。但更重要是，巴西中場 卡塞米羅 Casemiro 在對水晶宮時領了第5張黃牌，本場比賽需要停賽。眾所周知 卡塞米羅 是曼聯本賽季復甦的關鍵人物，缺少了他的紅魔鬼中場防守力被嚴重削弱，勝算大減。本場首選不讓分兵工廠勝，也可選擇大小[客隊]小1.5，甚至0.5。

推薦︰ <足球>574曼聯 @ 兵工廠FC 不讓分/兵工廠FC勝、大小[客隊]小1.5、0.5。