中壢警方21日在省道旁發現失蹤的李姓老婦，協助就醫返家與家人團聚。（中壢警方提供）

新竹縣1名32歲孕婦小年夜急產，警消到場發現孕婦已經破水，剛上救護車就發現胎兒已經露頭，緊急在救護車上接生，順利協助孕婦產下男嬰。

協助孕婦接生的是新竹縣消防局竹東分隊隊員林冠廷、鄭育承，及救護義消邱美芳。林冠廷表示，抵達住家時孕婦坐在沙發上等候，表示是第一胎，經檢查確認已經破水，但按照經驗判斷產程應該沒那麼快，沒想到剛上救護車胎兒就已露頭。

有3次接生經驗的林冠廷當場研判應該來不及趕往醫院，就直接在救護車上協助孕婦生產。鄭育承則是初體驗，他很有感觸的說，第一次碰到救護勤務不是與死神拔河，而是跟上帝交棒，內心非常感動。

桃園市中壢警分局文化派出所則在小年夜受理76歲老婦人失蹤協尋，家屬向警方表示，老人家20日下午2點多獨自步行出門後就音訊全無，因沒有攜帶手機也無法聯絡，希望警方能協助尋人。

文化派出所警員莊育禎、陳柏勛、林宗義輪流調閱鄰近監視器畫面，1人在派出所內過濾影像，另2人騎機車在外尋人，21日早上7點多在省道旁發現坐在路邊的李姓老婦，所幸老人家只有輕微的失溫，身體並無大礙，就醫後已協助返家與家人團聚。

中壢警分局長唐嘉仁除嘉勉3位同仁外，也表示農曆春節期間警方各項工作不打烊，警方有提供民眾護鈔、舉家外出巡邏等勤務，希望民眾都能放心團圓過好年。