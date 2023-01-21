金門縣政府、金門縣林務所在全島各重要地點設置裝置藝術，點亮年節氣氛。（林務所提供）

金門縣政府、金門縣林務所在全島各重要地點設置裝置藝術，點亮年節氣氛。（林務所提供）

迎接農曆春節到來，金門縣政府、金門縣林務所在全島各重要地點設置裝置藝術，點亮年節氣氛。營造團隊深入金門各鄉鎮結合在地空間背景與文化作為基礎，以「金兔迎新春X幸福兔給力」為主軸在各鄉鎮策畫出不一樣的年節氣氛。

林務所指出，金兔迎春，圓潤鮮明的兔年意象豐富年節氛圍，營造兔年吉祥標語規畫，晝夜經過道路節點都值得參觀雙重燈光效果；幸福兔給力，象徵幸福Together融入金門特色生態，生動熱鬧場景布置，寓教於場景情境中傳遞環境保育及文化的重要性。

尚義機場圓環調皮的水獺扮裝成兔子的樣貌，蹦蹦跳跳地降落尚義機場圓環，迫不及待歡喜迎接著每一位來到金門過春節的夥伴。水獺兔抓著酒甕設計成的紅蘿蔔，帶有拔得頭籌，祝福大家兔年運勢一飛沖天，分享來年好運與福氣的意象。

另外金城車站營造動物們平常玩耍的場景，熱熱鬧鬧迎接玉兔，與大家快樂一整年；山外車站學區兔飛猛進，前途似錦；頂堡圓環福兔鎮守，祈求鄉親行車出入平安；金沙鎮信義路風獅爺扮裝成兔子，風箏隨風吹起，鎮守地區，迎接一年好運氣；烈嶼鄉大橋端風雞及玉兔等迎接每個回鄉過年的旅客。

林務所指出，道路節點營造兔年節點氣氛，意象充滿生態與文化意涵；玉兔與當地生態水獺、金龜、螢火蟲等野生動物一起同樂迎新春，在濃厚年節氣氛宛如一場兔年派對；大型紅蘿蔔好彩頭高度二米五，是以金門高粱酒甕為基礎，繪製妝點意欲拔得頭籌。

金沙鎮及烈嶼鄉特別空間場域，以在地風獅爺或風雞搭配兔年主題一起營造出年節氣氛；多元素材營造下，用以歡迎鄉親返家，於春節期間闔家出遊，一同感受熱鬧喜氣的金門！