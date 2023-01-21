農曆除夕台北市長蔣萬安不停歇，下午分別前往衛生局、檢疫所以及聯合醫院慰勞醫護人員，同時發放發財金，蔣萬安表示很多民眾都返鄉圍爐、張羅團圓飯，但是還是有許多第一線醫護人員，必須堅守崗位守護市民的健康，另蔣萬安也前往環保局清潔隊慰問巡邏隊員，感謝這些默默協助這座城市持續運作的人。

蔣萬安先前往衛生局疾管科視察及慰問，表示，今天是除夕夜，各位依然堅守崗位首位市民健康，真的非常辛苦，過去三年疫情在第一線協助民眾就是各位抗疫天使，過去疫情期間不管是確診者安置訪視，或是疫苗調播等等，大家都非常努力。此次春節也是疫情趨緩後第一個春節，會有大量人流移動，必須再多加掌握。

接著蔣萬安前往聯合醫院中興院區慰問，並致贈發財金給留守的醫護人員以及院內清潔工，蔣萬安表示，除了慰勞也給大家加油打氣，接下來還要去環保局清潔隊，拜訪巡邏隊員，感謝這些默默協助這座城市持續運作的人。

而日前北市內湖康寧醫院護理師日前阻擋家屬違規訪視，卻遭暴力毆打，蔣萬安下令嚴查，並表示第一時間請衛生局去了解整個狀況，警察局也有即刻回報，所以他要再次強調，對於醫療暴力零容忍，未來也會避免類似事情再發生。