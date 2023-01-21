過年前許多家庭開始除舊布新，期許新的一年能有「新的開始」，就有男子分享在倒垃圾時的養眼景象，原來是有名長髮妹穿著清涼倒垃圾，且露出的「2粒」，也釣出一票老司機嗨喊「就不能近一點嗎？」、「倒垃圾福利就給你了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，有名長髮妹穿著粉色薄紗，腳穿著厚底高跟鞋，大方露出肩膀以及屁股蛋；對此，原PO也在貼文寫下「過年家家戶戶都在除舊佈新，感謝辛苦的環保人員...」。

有名男子過年前外出倒垃圾，感謝辛苦的環保人員，但網友見長髮妹露出「2粒」嗨翻。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我絕對不會放大來看」、「剛剛不小心把照片放大了」、「就不能近一點嗎？」、「倒垃圾福利就給你了」、「堅持垃圾不落地是正確的」、「身為一個檳榔西施，穿這樣出來丟垃圾，我覺得很合理」。

另外，原PO的貼文也釣出不少在地桃園人表示「我知道這裡，桃園春日路，郵局旁邊」、「天天這樣倒」、「檳榔Sexy」、「桃園人都知道」、「春日路往南崁方向，夢巴黎」、「桃園春日路，夢巴黎」。