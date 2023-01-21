過年期間不少人都會買彩券、刮刮樂來小試手氣，命理專家小孟老師在臉書粉專分享12生肖的初一財運，其中生肖鼠的手氣很旺，線上抽獎中獎的機會多，生肖虎有財神爺眷顧，能在年節促銷中撿到許多便宜，生肖狗則是正財運較旺，可以透過加班賺取收入，更有機會收到老闆給的大紅包。

▎生肖鼠

手氣旺偏財可獲利，線上抽獎機會增多。

▎生肖牛

年節打工機會增加，主動勤勞有助賺錢。

▎生肖虎

財神爺現身來眷顧，年節促銷大撿便宜。

▎生肖兔

店家拍賣大撿便宜，獎品多中獎機會多。

▎生肖龍

生意人開口多財富，可為客人多說好話。

▎生肖蛇

好話不斷最得人緣，財神光顧生意旺盛。

▎生肖馬

消費得到額外贈品，花小錢擁有大享受。

▎生肖羊

促銷商品大撿便宜，購物禮品享有折扣。

▎生肖猴

勤勞兼職額外收入，年節薪資大幅提高。

▎生肖雞

金錢運旺財源廣進，有利拓展商店業務。

▎生肖狗

加班增多正財運旺，老闆加薪紅包加倍。

▎生肖豬

錢財消費收支得宜，優惠折扣搶得便宜。

除此之外，小孟老師也提到，初一的財位在東北方，偏財時間則是中午11點到下午3點，以及晚上5點到9點，大家可以趁著這段時間小試手氣。