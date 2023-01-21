資深音樂人許常德在演藝圈交友廣闊，連昔日「台灣第一美女」蕭薔也是他的好友；許常德今（21）日在臉書分享收到蕭薔親筆寫的春聯，沒想到字太藝術，結果全家人都在猜什麼字，他還將此春聯換成臉書封面，可見他有多滿意。

許常德除夕要在家中貼春聯，他透露春聯還是蕭薔寫給他的，有一張「厚德載福」，另一張是一個字，但似乎書法太過於藝術，許常德說全家人都在猜是什麼字，不確定是「美」還是「兔」，還覺得可能是「很美的兔」。

許常德透露收到蕭薔寫的字，結果全家人都在猜她寫什麼字。（圖／摘自許常德的地下手記臉書）

許多網友難得看到台灣第一美女親筆寫的春聯，紛紛誇讚字如人一樣美，也分享自己的看法，「既是美，也是兔，希望大家有個美好的兔年」、「美美美，就是美到兔」、「美、兔都好，貴在心意」；而許常德也在底下表示，「書法真的是美術」。

其實蕭薔過去就曾為做公益展現她有個性的書法，讓人驚訝原來她書法寫得如此好，此次許常德收到蕭薔贈的字，粉絲都羨慕不已。而有台灣第一美女稱號的蕭薔，近年工作重心都放在公益上，而在林志玲找到真命天子後，已經54歲的蕭薔最後會情歸何處，至今仍相當受關注。