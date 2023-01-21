位在高雄鼓山區的「旺來彩券行」連續兩天刮出百萬獎。彩券行余小姐表示，有一天的下午店裡飛進一隻蝴蝶，沒多久店內就有一名幸運兒刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元。

彩券行余小姐表示，喧鬧市區很難得會有蝴蝶，而且蝴蝶非常自在在店內翩翩起舞，必定是好兆頭，果真就又刮出百萬獎。

第一個刮中百萬獎項的是位婦人，當天帶著兒女來買刮刮樂，想在新年試手氣、大吉大利，所以挑選了「1200萬大吉利」，幸運刮中二獎100萬元。隔天又有一名幸運兒刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元。

此外，高雄前鎮區「夢想實現商行 」店家也刮出「1200萬大吉利」二獎100萬元。店家說，幸運兒是一位年約 20多歲的男性，來百貨逛街吃晚餐後，路過彩券行時覺得人潮很多、感覺店家氣場不錯，於是決定買張刮刮樂試手氣。

中獎人觀察店員幫其他客人選的刮刮樂都有中獎，於是請店員挑一張「1200萬大吉利」，沒想到真的幸運刮中100萬元，中獎者開心地說：「真是老天爺給我的禮物，今年真的好過年了。」

台灣彩券表示，1200萬大吉利共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。至1月19日，已刮出0個1200萬元獎、8個100萬元獎。