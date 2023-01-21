繼九合一大選後，行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，總統府回應農曆年期間啟動內閣調整作業，新內閣團隊將於年後最短時間迅速就定位。對此，前立委沈富雄20日就表示，「林佳龍是可以的，我認為為賴清德著想，林佳龍當閣揆比較好」，引發討論。

沈富雄20日在網路節目《少康戰情室》中表示，「民主政治就是這樣，贏的時候就都是人才，一個一個冒出來；當輸的時候，人才忽然就不見了」，沈富雄更指出，「現在蔡英文剩下二線的、份量不夠、沒辦法壓住陣腳的，剩下的一年國民黨不會輕易放過妳的，所以壓得住陣腳是很重要的，而現在壓得住陣腳的每一個都有問題、都有未爆彈」。

沈富雄更認為，「其實林佳龍是沒有瑕疵的，但選得不好不是他的罪過，而且正國會在叫陣，為林佳龍鋪路，我覺得林佳龍是可以的，我認為為賴清德著想，林佳龍當閣揆比較好，為蔡英文著想，鄭文燦當閣揆不錯，所以真的沒辦法了，讓林佳龍組閣，把鄭文燦放在總統府」，最後沈富雄也提醒蔡英文，「除了國安、外交之外，讓誰組閣，大部分的部長就讓他挑，不要替他挑」。