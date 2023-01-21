瀏覽社群臉書、透過通訊軟體LINE圖文聯繫已成為多數民眾每天的生活及工作必需，從一早的早安圖到睡前的晚安問候，特別是年節等特殊節日，各款創意貼文及問候圖更是絡繹不絕，不少民眾收到不明LINE加好友搭訕，先以新年問候、裝熟拉關係起手式，談感情、聊投資或資金借貸需求，卻不慎掉入詐騙陷阱。

各種詐騙訊息利用LINE群組傳遞。（刑事局提供）

北市一名60多歲林姓女會計，日前突然收到通訊軟體LINE暱稱「簡有」主動加好友，自稱住馬來西亞吉隆坡，雙方聊一陣子後，以共創未來結婚基金之名向林女提起外幣投資及介紹國外投資網路交易平臺，林女均按照「簡有」教導步驟操作，先是將帳戶內現金轉帳至信託財產專戶公司帳戶，購買Max交易平臺的虛擬貨幣，再從Max交易平臺的將虛擬貨幣轉至「冷錢包」軟體電子錢包，又再轉帳電子錢包進行虛擬貨幣投資，林女共操作轉帳13筆計20萬590美元至系統。

刑事局提醒切勿聽信詐騙集團謊言。（刑事局提供）

直到林女欲出金時遭線上客服以「投資金額尚未達預設目標，需再挹注10萬美金的虛擬貨幣才能出金，否則算違約會損害林女帳號信用及後續出金作業，這時林女才驚覺受騙報警，合計遭詐新臺幣613萬元。

刑事局表示，將詐騙集團利用通訊軟體LINE、臉書平臺或簡訊連結，加好友談感情推投資、刊登貸款或求職徵才資訊3大類，警方提醒，遇到不明廣告或LINE加好友搭訕，務必提高警覺先查證資訊真偽！提升防詐小常識，守護荷包過好年！有問題也可以撥打24小時「165反詐騙專線」諮詢。