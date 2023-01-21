過年期間大魚大肉，滿足口腹之慾時，也要注意身體狀況。營養師劉馥萱提到，脂肪肝患者春節時飲食要小心，不要過度攝取碳水化合物、避開高脂肪食物、少喝酒與甜食，另外要多攝取蛋白質、膳食纖維，而且多選擇食用原型食物。

營養師劉馥萱在個人網站提到，肝臟無法正常代謝三酸甘油酯，使肝細胞囤積過多脂肪顆粒，也就是所謂的脂肪肝（Fatty Liver Disease），台語俗稱「肝包油」，在面對壓力、喝酒、肥胖、不良飲食習慣、不當生活作息，長期累積就會導致脂肪肝。

劉馥萱指出，輕度脂肪肝和其他肝炎一樣，約80%的患者沒臨床症狀，一不小心忽視就可能發炎，肝功能異常升高，變成肝炎或非酒精性脂肪肝炎，所幸脂肪肝是可逆的，除了規律運動外，吃東西要特別注意，應以均衡為主，飲食5原則分別是「不要過度攝取碳水化合物、避開高脂肪食物、少喝酒與甜食，多攝取蛋白質、膳食纖維」。

劉馥萱提醒，選擇食材避免加工食品，應多吃天然、原型彩色食物，例如蕈菇類、小黃瓜、藍莓、蘋果、酪梨，富含植化素、玉米黃素、葉黃素、多酚類等，也可多吃羽衣甘藍、西洋菜、朝鮮薊，含有高劑量活性B群等保肝營養素，能夠幫助肝臟細胞排毒，或是大蒜、薑黃、海帶、昆布、十字花科蔬菜及優質蛋白質，具有促進代謝、抑制發炎、修復發炎受損區域等效果。

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