春節連假期間，玉山國家公園管理處在東埔、梅山及南安遊客中心，分別推出布農族歌舞及歲時祭儀展演，讓遊客體驗園區的自然風貌及人文薈萃；水里遊客中心舉辦《國家公園X野望影展》放映國際自然生態影片。

新春到東埔溫泉泡湯，還可欣賞布農文化，大年初一到初三，在東埔溫泉區廣場、公有停車場及吊橋頭等地，快閃演唱布農樂曲；初四及初五上午10點及下午1點30分，在東埔服務中心廣場展演布農傳統文化祭儀，包括報戰功、祭槍祭及八部合音等；1樓展示館還有《聽我說故事─方光雄布農木雕」特展。

梅山遊客中心從大年初二至初四，每天上午10點30分及下午2點30分，各舉辦1小時《2023─烏尼囊─咪乎咪桑》表演共6場次，由梅山部落組成的《玉山MASUHUAZ傳統文化藝術團》擔綱演出；展演內容包括傳統服飾介紹、布農戲劇、青年舞團、巫師治病、祭槍祭、八部合音，遊客還可體驗傳統搗小米糕；並可觀賞《迴轉生命的脈動~玉山南橫行》影片。

南安遊客中心在大年初一至初四，舉辦「南安小熊春遊集章樂」，每日開館時間上午9點至下午4點30分，總共設置4個關卡搭配任務闖關集章，獎項有限，贈完為止。

水里遊客中心舉辦《國家公園X野望影展》，國際自然影片放映，引進全球最具規模的自然影展「Wildscreen」影片，希望民眾觀賞影片後有所收穫，並化感動為行動，為自然環境及生物多樣性的延續而努力，春節連假每天播映，影片內容精彩，對世界各地生態觀察有興趣的民眾，千萬別錯過。