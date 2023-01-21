今年春節連續假期長達10天，用路人出遊、返鄉時段較為分散，宜蘭、花蓮地區在除夕日天氣陰雨，車況較為緩和，但公路總局第四區養護工程處預估，連假期間蘇花改南下路段在初一達最高峰，呼籲前往花東旅遊的民眾，多利用非尖峰時段避開車潮。

統計至今天下午3時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向的車流量為9854輛次，北上花蓮往宜蘭方向為2062輛次，其中南下路段是在清晨6時達最高量，每小時有958輛次。

在旅行時間部分，今下午蘇澳至崇德經蘇花改路段，南下旅行時間約72分鐘；崇德至蘇澳經蘇花改路段，北上旅行時間約69分鐘，下午時段蘇花改全線順暢。

公路總局第四區養護工程處預估，初一為春節連假南下車潮最高峰，請用路人提前規畫或延後至初二、初三，避開車多時段南下花蓮。雖然四工處預估南下段初一將達高峰，不過車流多寡仍受花東地區天氣狀況影響。

四工處表示，預估蘇花路廊南下路段壅塞時間，在初一是清晨5時至下午4時，初二是清晨5時至下午2時，初三是上午9時至下午3時。

北上路段壅塞時間部分，在初三是下午2時至晚間11時，初四是下午4時至翌日凌晨3時，初五是下午2時至翌日凌晨1時，初六是上午9時至下午2時，初七是下午2時至晚間7時。

四工處表示，呼籲民眾多利用非尖峰時刻避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，預估尖峰壅塞時段可較自行開車節省40至60分鐘，四工處交控中心會依據車流調控沿線路口號誌，動態實施蘇花改大客車優先措施，並偕同現場警力指揮疏導以維護交通順序。