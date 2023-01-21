美國 防衛和火箭系統服務部門 ( Defense & Rocket System Services ,DRSS) 與克拉多斯防衛安全公司(Kratos Defense & Security Solutions)、萊多斯公司(Leidos)簽定合作開發合約，將要研發具有偵察與打擊功能的高超音速飛彈，定名為「混亂」(Project Mayhem)。

防衛部落格(Defense Blog)報導，該公司表示，在合約的前51個月，將在美國空軍研究實驗室 (AFRL)裡，進行吸氣式高超音速武器系統的實驗工作，瞭解設計架構的性能極限。

X-51乘波式高超音速載具。(圖/美國空軍)

吸氣式高超音速系統，使用的是超燃式衝壓發動機，可推動飛行器以超過5馬赫的速度長距離飛行。在此之前，波音與NASA共同研發的X-51「乘波者」(WaveRider)實驗載具，就是超燃式衝壓發動機的研究，到2013年為止，4次實驗飛行的最高極速達到5.1馬赫。現在研發團隊的任務，是設計和開發一種大型的版本，有足夠的空間裝載航空電子設備和偵察系統，以及武器化的爆炸段。

克拉多斯公司的總裁艾瑞克‧迪馬柯(Eric DeMarco)說：「克拉多斯成為美國國家安全工業的轉型關鍵角色，我們能夠快速設計、開發、生產，以及合理成本的系統和技術。」

俄羅斯3M22鋯石飛彈，據說可達到9馬赫。(圖/navalnews)

目前宣稱具備高超音速武器的國家是俄羅斯，他們的Kh-47M2「匕首」(Kinzhal)空射式打擊飛彈，號稱具有10馬赫；不過該型飛彈是非進氣式的火箭引擎，技術難度不高。另一種武器是3M22「鋯石」( Tsirkon)極高速飛彈，採取超燃式衝壓發動機，宣稱可達到9馬赫。據稱已經服役，外界對它的所知有限。