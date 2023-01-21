包偉銘這個農曆年超忙碌，和老婆劉依純為了大年初二的南部新春活動，忙得不可開交，不過他也沒忘記包個「大紅包」給愛妻。

正巧劉依純20日過生日，包偉銘為了「安太座」，特地準備好6位數的現金給她，笑說：「今年真的太忙，沒辦法挑禮物，現金她也會很開心。」

今年過年比往年要早，正巧碰上劉依純生日，反正1月份都是劉依純生日月，特別會買花以及包3個6位數紅包給她，她想要吃什麼、買什麼都會完成她的心願。

包偉銘打趣是「一舉兩得」，還說，過去她生日要送禮物，過年要包紅包，今年根本直接「省下一筆」，真是太會精打細算。

聊到過年是否有機會出國遊玩？包偉銘說，這次從小年夜一路忙，也許到了初二活動結束、回台北後，再來思考這問題。

至於大家習慣在過年小賭怡情，他表示，春節期間除夕夜在家陪我岳母圍爐吃年夜飯，然後大發紅包，不免俗套會玩骰子還有推筒子以及小時候的童玩抽牌。

包偉銘自嘲過去沒有什麽偏財運，甚至連刮刮樂都不容易中獎，讓他打消靠賭博致富的念頭；加上他其實也不擅長打麻將，笑稱都是忙著招呼，或當個「茶水小弟」，幫人倒茶水，順便賺點紅包錢。

這次過年，包偉銘準備了20至30個紅包要給家人和朋友。問到總金額？愛屋及烏的他，笑說沒有特別去算，不過像是要給老婆的家人、兒子包庭政等等，大概加一加至少也會有6位數。如果連大年初二邀請來台南山西宮表演的演藝同仁，大概就要接近7位數了。

每年都必定問到的「新年新希望」，他表示一樣希望2023開始家人好朋友都很健康！健康！健康！這樣人生才會快樂。

包偉銘說，演藝生涯這40年，其實沒有多了不起的願望，這一年碰上兒子喜事，有活動跑、過著幸福安定的生活，就很滿足。

是不是想早點「抱孫子」？包偉銘則說：「不會給他們壓力啦，包庭政和元元目前暫時想要『兩人世界』，他們都有自己的人生規劃。」