老蕭與KENZO藝術總監NIGO合影。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰受邀赴巴黎參加〈KENZO 2023秋冬時裝秀〉。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰身著KENZO春夏秀款條紋丹寧連體褲，搭配KENZO Smile皮鞋亮相。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰受邀赴巴黎參加〈KENZO 2023秋冬時裝秀〉。（喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）是國際精品欽點的時尚模範生，無論工作或生活，都將這些精品穿出屬於自己的態度，昨晚巴黎時間1／20，也就是小年夜當天，他受邀參加在巴黎舉辦的〈KENZO 2023秋冬時裝秀〉，身著KENZO 2023春夏秀款條紋丹寧連體褲，搭配KENZO Smile皮鞋亮相，廓形硬挺尤顯俐落帥氣，演繹品牌輕鬆時髦的美式復古風格，老蕭被問到出席時尚大秀的心情表示：「這次來參加〈KENZO 2023秋冬大秀〉真的非常開心，我自己很喜歡NIGO這種街頭時尚的設計風格，今年的大秀在音樂廳舉辦，更是讓人期待！」

老蕭這次赴巴黎6日，除了看秀、欣賞風景及逛街購物，大啖佳餚也是行程中非常重要的事情，他抵達當天就大啖最愛的河粉、可頌、熱巧克力，也不忘逛街打卡。今天除夕他仍在巴黎工作，也事先安排訂好餐廳，準備在巴黎迎接新年，新年願望是祈求大家都平安健康，他預告2月會有新作品曝光，更希望很快可以在演唱會上跟大家見面。