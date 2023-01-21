半導體景氣反轉，曾經的晶片短缺問題轉變為如今的供過於求，即便是龍頭台積電也受到影響。韓媒指出，南韓半導體庫存天數達到破紀錄的20周，其中多為記憶體晶片，若再加上晶圓製造商的庫存量，天數將升高至30周，較過去5-6周高出數倍，這也讓市場擔憂可能使三星電子、SK海力士等企業面臨2023年全年虧損的狀況。

《ETnews》報導援引最新研究調查結果，南韓半導體庫存天數已經來到140天，達到破紀錄的20周，不僅遠超以往5-6周的庫存水準，即便是截至去年底，也頂多10-14周，僅一個月庫存情況惡化，凸顯市場需求的下降，這也讓南韓市場擔憂將衝擊半導體企業的營運狀況。

問題不僅如此，目前20周的庫存天數僅來自晶片廠，若計算晶圓製造商的庫存量，庫存天數將一口氣升高至30周。報導指出，若簡單計算，處理目前庫存需要7到8個月，預期半導體寒冬下半年不會好轉。

全球最大記憶體晶片製造商三星電子，去年第四季營業利益較前一年大跌69%，三星上一次虧損是在14年前的2009年第一季。三星提出今年第一季記憶體部門轉虧為盈的可能。

至於SK海力士，將於2月1日公布第四季財報，市場人士預測該公司第四季業績將逼近虧損。

針對2023市況，半導體市場人士預測，就當前的庫存水準來看，越來越多預測認為市場下半年難以復甦。