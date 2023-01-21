春節假期，國立台灣工藝研究發展中心，以「相揪逗鬧熱─2023工藝行春．旅物SHOP」為主題迎新春，從大年初二到初八，連續7天不間斷，白天可以逛市集、工藝DIY體驗，晚上欣賞精彩的光雕秀。

工藝中心主任張仁吉表示，今年春節以「禮物」的概念發想，包含情感連結、紀念價值、及生活的儀式感，而整個台灣工藝文化園區就是一個大禮物盒，遊客至工藝中心可以逛綠工藝市集、看展覽、聽音樂、手作體驗、生態撿拾、工藝職人表演、閱讀聽故事。

夜晚還有春節限定版的光雕表演、夜間劇場和蚊子電影院；今年春節主視覺的用色，特別採用世界兩大色彩權威機構Pantone，和日本色彩協會（JAFCA）分別選出的2023代表色─「歡呼洋紅」（Viva Magenta)和「發光暖黃」（Luminous Yellow)表示希望與療癒，無畏前行的新視野與新力量。

新春限定的動態光雕SHOW，將於大年初二晚上6點開幕，以「旅物．SHOP」為主題，將「傳統工藝」與「數位媒體」跨領域結合，藉由夜間光雕投影，透過禮物盒的展開，以3D及動態影像呈現工藝創作，展現自然之禮、平衡之禮、循環之禮、生命之禮、包容之禮等綠工藝的核心價值。

工藝中心在新春期間規畫樂音好禮、展現好禮、體驗好禮、閱讀好禮、秀見好禮、夜光好禮及旅物好禮等7大好禮、超過百場活動，以及許多新春特惠專案，歡迎大家新春相揪到工藝中心逗鬧熱，以工藝行春、挑選禮物，帶著幸福、陪伴與療癒的好禮，走向充滿希望的2023年。