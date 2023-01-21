過年大魚大肉、吃許多零食糖果，一不小心就熱量爆表，因此不少人年後都會出現發胖的狀況。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，過年後最容易吃太多而發福的4星座，第一名摩羯座變胖指數更是高達100%。

第四名 獅子座：年後發胖指數70%

獅子座喜歡吃美食，每到過年時看到滿桌佳餚，他們就會受不了誘惑，而且一吃就停不下來。

第三名 巨蟹座：年後發胖指數85%

巨蟹座非常關照家人，經常幫忙外出購買年菜，一不小心就會買過多食材回來，經常出現食物過剩的問題，快過完年時又擔心食物壞掉，就會趕緊吃完，因而招致變胖。

第二名 射手座：年後發胖指數95%

射手座非常喜歡交朋友，年節期間只要有朋友邀約，他們就會出去聚餐，也不會在意食物熱量，完全不忌口的情況下就容易發胖。

第一名 摩羯座：年後發胖指數100%

摩羯座喜歡待在家裡，一旦看到家人吃東西，他們就會忍不住跟著吃，有時一吃就停不下來，再加上家人年節時經常準備很多食物，又會叮囑摩羯座多吃一點，讓他們根本難以克制自己。