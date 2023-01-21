「台灣第一名模」林志玲去（2022）年除夕夜宣布升格人母的好消息，今（2023）年除夕夜她不免俗向粉絲拜年，還曬出手寫「中西合併」款春聯，相當有心意；而48歲的林志玲用蝴蝶結髮圈紮起公主頭，越活越年輕的少女狀態甜到不行。

林志玲婚後定居日本，去年底和Akira、兒子驚喜回台灣，昨（20）日現身好友蔡康永的個展，被發現原來她們一家三口留在台灣過年；林志玲今（21）日除夕在社群發文向大家拜年，用親筆寫的創意春聯「Nice 兔 Meet You」，跟粉絲們說「新年快樂」。

照片中林志玲身穿休閒白上衣，紮起甜美公主頭造型，居家又顯得優雅，整個人根本不像是48歲，甜如少女狀態也被讚越活越年輕；而粉絲們得知林志玲今年在台南過年，都興奮地說，「新年快樂唷，希望能在台南巧遇女神」、「越活越美麗、越活越年輕，真的是女神」。

2019年林志玲宣布嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA，震驚國內外，隨後也收到各界人士和粉絲祝福，婚禮更吸引大批媒體駐點觀禮；婚後兩人如神仙伴侶，終於在去年初誕下一子，正式升格人母。